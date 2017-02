Thekla Reuten toegevoegd aan filmcast met Jennifer Lawrence

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jason Matthews. Het verhaal speelt zich af in Rusland waar een vrouwelijke Russische agent valt voor een agent van de CIA, hierdoor overweegt ze een dubbelagent te worden.

Welke rol Reuten precies gaat vertolken is volgens Variety nog niet duidelijk. Naast Lawrence spelen ook Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts and Jeremy Irons met de 41-jarige actrice in de film. De regie is in handen van Francis Lawrence.

Reuten speelde de afgelopen jaren voornamelijk in Nederlandse producties zoals de series Tessa en Overspel en de films Schone Handen ​(2015) en de Reünie (2015). Eerder was ze al in internationale producties te zien zoals In Bruges (2008) en The American (2010). Ook heeft ze een rol in de Britse serie Stan Lee's Lucky Man.

Red Sparrow draait in het najaar van 2017 in de bioscoop.