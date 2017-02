Seizoen 5 Orange is the New Black vanaf 9 juni op Netflix

De serie over een vrouwengevangenis in de Verenigde Staten is vorig jaar verlengd met drie seizoenen. Actrices als Taylor Schilling, Uzo Aduba, Laura Prepon en Kate Mulgrew kregen terug in het vijfde seizoen.

Over het plot van de nieuwe afleveringen is nog weinig bekend. Actrice Danielle Brooks liet onlangs weten dat het hele seizoen gaat over drie intense dagen in de gevangenis.

De serie is gebaseerd op de memoires van Piper Kerman, die gespeeld wordt door Schilling. In het eerste seizoen was de hoofdrol ook voor haar, maar de seizoenen die daarop volgden gingen over diverse vrouwen in gevangenschap.