Jennifer Connely speelt schurk in Alita: Battle Angel

Andere rollen in de sciencefictionfilm zijn voor Rosa Salazar, Jackie Earle Haley, Eiza Gonzalez, Lana Condor, Mahershala Ali, Ed Skrein en Christoph Waltz.

James Cameron (Titanic, Avatar) produceert de film met Jon Landau. De regie is in handen van Robert Rodriguez. Cameron schreef ook het scenario van Battle Angel. Het verhaal is gebaseerd op Japanse manga-strips.

Connely, die in 2000 doorbrak met de film Requiem for a Dream, speelt in Alita een van de schurken.

Premiejager

Alita: Battle Angel wordt momenteel opgenomen in Texas. De sci-fi film speelt zich af in de 26e eeuw en vertelt het verhaal van Alita. Zij is een vrouwelijk fantasiewezen dat haar geheugen is verloren en wordt gevonden op een schroothoop. De hernieuwde Alita (Rosa Salazar), moet als premiejager beruchte criminelen uitschakelen.

Cameron begon meer dan tien jaar geleden al met de ontwikkeling van de film, met de bedoeling die te regisseren. In oktober 2015 werd bekend dat Rodriguez de regie op zich neemt. Op 20 juli 2018 gaat Alita: Battle Angel in première in de Verenigde Staten.