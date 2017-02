Michael Sheen speelt rol in The Price of Admission

Peter Glanz regisseert The Price Admission, waarin komedie, drama en thriller met elkaar worden gecombineerd. Volgens Variety speelt Sheen de rol van een middelmatige toneelschrijver die zijn midlifecrisis doormaakt. Zijn vrouw, gespeeld door Michelle Monaghan, is het zat dat ze te weinig aandacht krijgt.

Sheen is op dit moment te zien in de thriller Nocturnal Animals samen met onder andere Jake Gyllenhaal. Ook speelde hij in de science fiction-film Passengers samen met Jennifer Lawrence en Chriss Pratt.

Vorig jaar liet Sheen in gesprek met The Times weten dat hij een vuist wilde maken tegen het rechts populisme. Hij vertelde dat hij verdrietig en gefrustreerd was door de uitslag van de Brexit en besloot actie te voeren tegen het populisme in het Verenigd Koninkrijk.