Matthew McConaughey krijgt rol in nieuwe komedie The Beach Bum

Volgens Variety speelt de 47-jarige acteur de charmante rebel Moondog, die alles uit het leven haalt.

"The Beach Bum wordt een wild avontuur. Ik kan geen andere acteur bedenken die de rol van Moondog beter kan vertolken dan Matthew McConaughey", zegt regisseur Korine.

McConaughey won in 2014 een Oscar en een Golden Globe voor zijn hoofdrol als Ron Woodroof in de biografische dramafilm Dallas Buyers Club. Ook speelde de acteur in films als Magic Mike en Failure to Launch.

Vanaf 23 februari is McConaughey in de Nederlandse bioscopen te zien in de film Gold. De opnames van The Beach Bum staan begin juli gepland.

Korine werd in de jaren negentig wereldberoemd door zijn medewerking aan cultfilms als Kids en Gummo.