Annette Bening speelt rol in Katrina: American Crime Story

De serie is een vervolg op The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, dat meerdere Emmy’s en Golden Globes won.

Het tweede seizoen focust zich op de gebeurtenissen rondom orkaan Katrina in 2005. Bening zal volgens E Online de rol spelen van Kathleen Blanco, de gouverneur van Louisiana ten tijde van de ramp.

Het zal één van de weinige tv-rollen van Bening zijn. De actrice speelde tot nu toe alleen rollen in de series Miami Vice en Wiseguy, en tv-films Hostage en Manhunt for Claude Dallas. Bening, die getrouwd is met acteur Warren Beatty, was ook te zien in de speelfilms Bugsy, American Beauty en The American President.

Eerder werd al bevestigd dat American Crime Story, dat bedacht en gemaakt wordt door regisseur Ryan Murphy, een derde seizoen krijgt. Daarin zal het verhaal verteld worden over de moord op mode-ontwerper Gianni Versace. Ook gaan er geruchten over een vierde seizoen, dat zou gaan over het schandaal rond Bill Clinton en Monica Lewinsky.

Het tweede seizoen van American Crime Story zal in 2018 te zien zijn, een specifieke datum is nog niet bekend.