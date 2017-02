Overzicht: Deze nieuwe trailers verschenen tijdens de Superbowl

Jaarlijks kijken miljoenen mensen naar de live-registratie van het sportevenement, een goed moment dus voor distributeurs om het publiek warm te maken voor nieuwe films.

Rondom de wedstrijd tussen de New England Patriots en de Atlanta Falcons (34-28) werden fragmenten getoond van films als A Cure for Wellness (16 februari in de Nederlandse bioscopen), Ghost in the Shell (30 maart), Guardians of the Galaxy 2 (27 april), John Wick 2 (9 februari), Life (23 maart), Logan (2 maart), The Fate of the Furious (13 april), Pirates of the Caribbean (24 mei), Transformers: The Last Knight (24 mei).