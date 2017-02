La La Land-regisseur Damien Chazelle wint DGA Award voor beste film

Het is niet de eerste onderscheiding voor La La Land. Een week eerder kreeg de film ook al de Producers Guild Award uitgereikt.

La La Land ontving eind januari ook veertien Oscarnominaties. De musical, over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, evenaarde daarmee het record van de films Titanic (1997) en All About Eve (1950). Daarnaast kreeg de film zeven Golden Globes, waaronder die voor beste regisseur en film. Ook hoofdrolspelers Ryan Gosling en Emma Stone kregen beide een beeldje.

Naast Chazelle (32) maakten ook Garth Davis (Lion), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) en Denis Villeneuve (Arrival) kans op de prijs voor beste speelfilm.

Veep en Lion vielen in de prijzen in andere categorieën.

Oscars

De DGA Award, die wordt bepaald door een gilde van regisseurs, is een goede voorspeller van de winnaar van de Oscar voor beste regisseur. Het is slechts een paar keer eerder voorgekomen dat een winnaar van de DGA Award niet ook de Oscar won. Vorig jaar won The Revenant-regisseur Alejandro González Iñárritu de prijs.

Op 26 februari worden in Los Angeles de Oscars uitgereikt.