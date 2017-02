'Geen sprake van dierenmishandeling op set A Dog's Purpose'

De AHA was op de filmset verantwoordelijk voor het beschermen van de dieren op de set, meldt TMZ. In de verklaring die vrijdag (lokale tijd) naar buiten kwam wordt vooral de maker van de filmpjes verweten expres een verkeerd beeld te willen tonen.

Op een van de filmpjes was te zien dat een trainer een hond het water in duwt. Het andere filmpje toont de hond die aan het zwemmen is in het kolkende water en daar niet uit wordt gehaald. De onderzoekers concluderen dat de filmpjes op verschillende tijden en vanuit verschillende hoeken zijn gefilmd en dat daardoor wordt getwijfeld aan de intenties van de maker.

De AHA geeft toe dat de trainer die de hond op een van de filmpjes in het water duwt, dit netter had kunnen doen. Daarnaast had hij de signalen van stress sneller moeten herkennen. De AHA laat in de verklaring weten dat de hond in februari is nagekeken en dat alles goed gaat met hem.

Nadat de filmpjes werden gepubliceerd door de entertainmentsite riep dierenrechtenorganisatie PETA op tot een boycot van de film. Nog voordat de film in première ging, kreeg A Dog's Purpose, dat het verhaal vertelt van een hond die opgroeit bij de mens, al tientallen negatieve recensies op filmsite IMDB.

Première

Uit voorzorg gingen de première en de interviews met de pers niet meer door. "We willen niet dat deze film over de mooie relatie tussen mens en dier wordt overschaduwd door het incident", aldus producent Universal in een verklaring.

Een producer van de film gelooft wel dat de hond tegen zijn zin in is gebruikt en stelde eerder dat de AHA had moeten ingrijpen. Tegen TMZ zegt hij te geloven dat AHA het onderzoek niet objectief heeft uitgevoerd, omdat de organisatie betrokken is bij de filmstudio's.