Makers South Park stoppen met grappen over Trump

In gesprek met ABC News vertellen Matt Stone en Trey Parker dat de verhaallijn waarin docent Mr. Garrison veel gelijkenissen toont met de huidige president van de Verenigde Staten niet meer iedere week een vervolg zal krijgen.

"Het voelt alsof het te ingewikkeld aan het worden is", aldus Stone over het bijhouden van alle beslissingen die de administratie van Trump neemt. Ook de verkiezingen tussen Clinton en Trump waren al lastig om op de voet te volgen in de serie.

De makers van South Park gingen er vanuit dat Clinton de verkiezingen zou winnen en schreven daar ook in de serie naar toe. Toen bleek dat Trump de verkiezingen had gewonnen moesten de schrijvers het script meteen omgooien.

"Het is heel lastig als satire de waarheid wordt. In het laatste seizoen van South Park probeerden we grappen te maken over wat er aan de hand was, maar we konden het gewoon niet bijhouden. Wat er in het echt gebeurde was nog veel grappiger dan wij konden verzinnen", aldus Parker.