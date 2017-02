Zoë Saldana krijgt hoofdrol in thriller Hummingbird

De term black-ops wordt gebruikt voor een geheime operatie van een regering of leger. Deze missies zijn bedoeld om doelen te bereiken die niet openbaar mogen worden. In 2013 verscheen nog een gelijknamige film met Jason Statham in de hoofdrol.

Hummingbird wordt geregisseerd door de Zweden Marcus Kryler en Fredrik Akerström.

Saldana (38) speelde eerder rollen in Avatar, Guardians of the Galaxy en Star Trek Beyond. Het is nog niet bekend wie haar tegenspelers worden en wanneer de film verschijnt.