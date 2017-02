Hans Dagelet en Jack Wouterse toegevoegd aan cast serie Fenix

De cast is verder gecompleteerd met onder meer Nannette Edens, Bart Slegers, Marie-Louise Stheins en de Vlaamse acteur Jan Bijvoet. De opnames zijn woensdag begonnen.

In de misdaadreeks, waarin Teun Luijkx en Rifka Lodeizen de hoofdrollen spelen, staan twee Brabantse families centraal uit de 'boven- en onderwereld'.

Hans Dagelet is gecast als de vader van Jara (Lodeizen) en officier van justitie. Bijvoet speelt in de serie een leverancier van chemicaliën voor het maken van XTC terwijl Wouterse in de huid kruipt van een tweede crimineel.

Fenix is in het najaar te zien op het on demand-platform KPN Presenteert.