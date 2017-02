'Nicole Kidman in onderhandeling voor rol in Aquaman'

De 49-jarige actrice zal volgens The Hollywood Reporter de moeder van Aquaman gaan spelen als alle onderhandelingen rond zijn.

Jason Momoa, bekend van zijn rol in Game Of Thrones, speelt de superheld die onder water leeft en kan communiceren met dieren. Amber Heard (The Rum Diary) speelt zijn geliefde. Yahya Abdul-Mateen, die een rol had in de serie The Get Down, is in gesprek om slechterik Black Manta te spelen.

Het is voor Kidman niet de eerste keer dat ze een rol speelt in een superheldenfilm. In 1995 was ze ook al te zien in Batman Forever als de geliefde van Batmans alterego Bruce Wayne.