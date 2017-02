Overzicht: Nieuwe Netflix series en films in februari

Naast originele Netflix-titels die later zullen worden toegelicht zijn ook de volgende series, films en registraties vanaf februari voor de Nederlandse kijkers te zien.

Series

Daniel Sosa: Sosafado

Wat: stand-up comedy optreden, registratie

Vanaf: 3 februari

You me her - Seizoen 1

Wat: romantische, komische dramaserie

Te zien vanaf: 10 februari

How to get away with Murder - Seizoen 2

Wat: dramaserie, juridische kwesties

Te zien vanaf: 1 februari

The 100 - Seizoen 4

Wat: dramaserie, apocalyptisch

Te zien vanaf: 7 februari

Happy Valley - Seizoen 2

Wat: Britse misdaadserie

Te zien vanaf 1 februari

Sleepy Hollow - Seizoen 3

Wat: dramaserie, bovennatuurlijke situaties

Te zien vanaf 1 februari

Films

Alice through the looking Glass - James Bobin

Wat: film, fantasy, avontuur

Speelduur: 113 minuten

Te zien vanaf: 19 februari

The Pink Panther 2 - Harald Zwart

Wat: film, komisch, detective

Speelduur: 92 minuten

Te zien vanaf: 1 februari 2017

Wonderbroeders - Johan Timmers

Wat: film, komisch drama

Speelduur: 90 minuten

Te zien vanaf 1 februari

100 Metros - Marcel Barrena

Wat: film, komisch drama

Speelduur: 108 minuten

Te zien vanaf: 18 februari

Netflix Original Series

In de categorie Netflix Original Series zijn de volgende titels in februari voor Nederlandse kijkers te zien:

Santa Clarita Diet - Seizoen 1

Wat: series, humor, horror, zombies

Te zien vanaf: 3 februari

Riverdale - Seizoen 1

Wat: serie, drama, jongvolwassenen

Te zien vanaf: 3 februari

Shadowhunters: The Mortal Instruments - Seizoen 2

Wat: fantasy, actie

Te zien vanaf: 7 februari

Netflix Original Movies

In de categorie Netflix Original Films zijn de volgende titels in februari voor Nederlandse kijkers te zien:

I don't feel home in this world anymore - Macon Blair

Wat: film, misdaad, thriller

Speelduur: 93 minuten

Te zien vanaf: 24 februari

David brent: Life on the Road - Ricky Gervais

Wat: film, humor

Speelduur: 96 minuten

Te zien vanaf: 10 februari

Middle School: The Worst Years of my Life - Steve Carr

Wat: film, drama, humor

Speelduur: 92 minuten

Te zien vanaf: 10 februari

Imperial Dreams - Malik Vitthal

Wat: film, drama

Speelduur: 87 minuten

Te zien vanaf: 3 februari

Girlfriend's Day - Michael Paul Stephenson

Wat: film, humor, drama

Speelduur: 65 minuten

Te zien vanaf: 14 februari

Netflix Documentaries

In de categorie Netflix Original Documentaries zijn de volgende titels in februari voor Nederlandse kijkers te zien:

Chef’s Table - Seizoen 3

Wat: serie, koken, culinair

Te zien vanaf: 17 februari

Abstract: The Art of Design

Wat: serie, design, vormgeving

Te zien vanaf: 10 februari

Ultimate Beastmaster - Seizoen 1

Wat: serie, sport, obstakelparcours

Te zien vanaf: 24 februari

Netflix Kinderseries

In de categorie Netflix Kinderseries zijn de volgende titels in februari voor Nederlandse kijkers te zien:

Dragons: Race to the Edge - Seizoen 4

Wat: fantasy, Dreamworks

Te zien vanaf: 17 februari

Veggietales in the City - Seizoen 1

Wat: levenslessen, licht religieus

Te zien vanaf: 24 februari

Legend Quest - Seizoen 1

Wat: spoken, geestverschijningen

Te zien vanaf: 23 februari