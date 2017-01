Paris Jackson maakt acteerdebuut in serie Star

In een interview dat zij eerder gaf aan Rolling Stone vertelde de 18-jarige Jackson al dat haar manager in gesprek was met Lee Daniels, die naast Star ook de serie Empire bedacht en films The Butler en Precious regisseerde. De afspraak voor Star is volgens The Hollywood Reporter inmiddels rond.

Star gaat over drie jonge meiden die het willen maken in de muziekindustrie. Jackson zal te zien zijn in één aflevering, waarin ze een socialmediagoeroe speelt.

Het rolletje betekent het acteerdebuut voor de achttienjarige. Jackson heeft al langer Hollywoodaspiraties: als dertienjarige strikte ze een rol in de film Lundon’s Bridge and the Three Keys. Het project kwam maar langzaam van de grond, en stond een tijd stil toen Jackson in 2013 na een zelfmoordpoging in intensieve therapie ging.

Het is niet duidelijk of de dochter van Michael Jackson nog betrokken is bij de film, die eind van het jaar moet uitkomen.