Peter Capaldi stopt met Doctor Who

Het nieuwe seizoen van Doctor Who is zijn laatste. Eind dit jaar stopt hij. "Het is tijd om verder te gaan", zei Capaldi.

Doctor Who werd van 1963 tot en met 1989 uitgezonden door de BBC en werd daarmee de langstlopende sciencefictionserie. In 2005 pakte de Britse omroep Docter Who opnieuw op.

De 58-jarige Capaldi is de twaalfde acteur die de rol van de dokter op zich nam. Hij begon daarmee in 2013, toen hij Matt Smith opvolgde. Capaldi was voorheen vooral bekend van zijn rol van spindoctor Malcolm Tucker in de serie The Thick of It.