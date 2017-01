Denzel Washington en Emma Stone winnen belangrijke acteursprijzen

Stone won de prijs voor haar rol in de musical La la Land, over de liefde tussen een actrice en een jazzpiansit. De film geldt met veertien nominaties als een van de grote favorieten voor de Oscars.

Washington won de prijs voor de hoofdrol in het door hem geregisseerde drama Fences, over een donker gezin in het Amerika van de jaren vijftig. Zijn medespeelster Viola Davis kreeg ook het beeldje voor haar rol als zijn echtgenote.

De laatste grote filmprijs ging naar Mahershala Ali. De acteur, vooral bekend uit House of Cards, speelt in Moonlight een vaderfiguur voor de jonge donkere homo Chiron die opgroeit in een achterstandsbuurt.

Bij deze televisieseries vielen vooral de serie The Crown van Netflix en The People v. OJ Simpson. Julia Louis-Dreyfus werd uitgeroepen tot beste actrice in een komedie voor Veep, bij de mannen ging William H. Macy met de prijs ervandoor voor Shameless.