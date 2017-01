Trump vertoont Finding Dory in bioscoopzaal Witte Huis

Finding Dory vertelt over een blauwvis die op zoek gaat naar haar familie die zij heel lang geleden is kwijtgeraakt. De animatie van studio Pixar was afgelopen zomer een grote hit.

Veel Amerikaanse media, zoals het vakblad Variety, constateerden dat de film veel overeenkomsten vertoont met de situatie van veel moslims uit landen waar Trump twee dagen eerder een inreisverbod voor afkondigde.

Bovendien staat hoofdrolspeelster Ellen de Generes, die de stem van Dory inspreekt, bekend als geen liefhebber van Trump.

Protesteren

Terwijl Trump en zijn gezin naar Finding Dory keken, stonden er voor het Witte Huis vele honderden mensen te protesteren tegen het omstreden decreet van de nieuwe president.

Hollywood levert al honderd jaar films die in het Witte Huis mogen worden vertoond. De eerste film was The Birth of a Nation die in 1915 werd gedraaid voor president Woodrow Wilson.