Oscar-favoriet La La Land wint Producers Guild Award

De musical met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrollen liet daarmee andere kanshebbers als Arrival, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea en Moonlight achter zich.

De Producers Guild of America Awards is jaarlijks een belangrijke graadmeter voor de Oscars. In de afgelopen acht jaar won de film die favoriet was bij de producers ook de Oscar voor beste film.

La La Land, die de afgelopen maanden al prijs na prijs in ontvangst mocht nemen, lijkt daarmee de gedoodverfde favoriet tijdens de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen volgende maand.

Oscars

La La Land ontving afgelopen week veertien Oscarnominaties. De musical, over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, evenaarde daarmee het record van de films Titanic (1997) en All About Eve (1950).

Bij de PGA's vielen verder onder meer Zootopia (animatiefilm), O.J.: Made in America (documentaire), Stranger Things (televisiedrama) en Atlanta (televisiekomedie) in de prijzen.

The Voice

Het programma The Voice is bij de Producers Guild of America Awards opnieuw in de prijzen gevallen. Voor het vierde jaar op rij werd de show van John de Mol uitgeroepen tot best geproduceerde televisiecompetitie.

In 2013 werd The Voice voor het eerst genomineerd, maar toen ging de prijs naar The Amazing Race. In de daaropvolgende jaren kwam de talentenjacht echter steeds als winnaar uit de bus. Dit jaar versloeg het The Amazing Race, American Ninja Warrior, Lip Sync Battle en Top Chef.

Andere televisieprijzen gingen onder meer naar Last Week Tonight with John Oliver (talkshow), Sesamstraat (kinderprogramma) en Making a Murderer (non-fictie).