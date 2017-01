Star Wars-actrice Daisy Ridley krijgt rol in spionagefilm

Volgens Deadline werd de actrice door filmproductiemaatschappij Paramount Pictures gevraagd voor de rol. De film wordt geproduceerd door Bad Robot, net als bij de Star Wars-films.

A Woman of No Importance is een verfilming van het book van Sonia Purnell. Het is een biografie over de Amerikaanse spionne Virginia Hall die vlak voor het uitbreken van de Tweede Oorlog in de systemen van de Amerikaanse overheid wil inbreken.

Ridley brak door met haar role in de Star Wars-films The Force Awakens. De actrice probeert volgens media zoveel mogelijk filmrollen te bemachtigen tussen haar draaischema voor de Star Wars-films door. Ridley draait op dit moment voor Murder on the Orient Express en is net klaar met de Peter Rabbit-film.