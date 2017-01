Downton Abbey-acteur Matthew Goode speelt in tweede seizoen The Crown

Snowdon, die eigenlijk Antony Armstrong-Jones heet, trouwde in 1960 met het jongere zusje van koningin Elizabeth II. The Hollywood Reporter schrijft dat Goode vanaf het tweede seizoen in de serie te zien zal zijn.

Snowdon kreeg twee kinderen met prinses Margaret. De twee scheidden in 1978 na een huwelijk van achttien jaar.

The Crown ging in november 2016 in premiére en ontving lovende recensies. Tevens won de serie twee Golden Globes.

"Het idee is om zes perioden van tien jaar te pakken en die samen te vatten in zes seizoenen. De hele show willen we in acht tot tien jaar maken", aldus Netflix-baas Ted Sarandos.