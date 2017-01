Recensieoverzicht: Ron Goossens is plat en fout maar vooral grappig

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Met zijn enorme grapdichtheid is ook Ron Goossens: Low-budget stuntman weer een niets en niemand ontziende aanval op de goede smaak. Vooral Tim Haars - die voor zijn hoofdrol 15 kilo aankwam - amuseert als stomdronken waaghals. (...) Toch vliegt de meligheid in Ron Goossens ook een paar keer uit de bocht. Een dramatisch bedoeld verhaallijntje over Rons alcoholistische vader slaat dood als het favoriete Schultenbräu-bier van de New Kids."

Volkskrant - Drie sterren

"De vierde film van de makers van New Kids betreft een lompe en groteske, maar opmerkelijk genoeg niet helemaal onserieuze komedie over de destructieve werking van drank. (...) Filmmakers Flip van der Kuil en Steffen Haars excelleren in de botte grap. Een compleet arsenaal komt voorbij, hoe incorrecter hoe beter: pedoseks, aanslagen, racisme, Brabant an sich, Nederlandse films. Goed getimede humor ook: zelfs de flauwste grappen landen nog."

AD - Drie sterren

"Ron Goossens durft alles. Vooral als hij een slok op heeft. Daarom is deze onverzadigbare alcoholconsument perfect geschikt om als roekeloze stuntman de kost te verdienen. (...) Vergeleken bij de vorige films van het regieduo is hun nieuwe exercitie minder lomp. Goossens (gespeeld door Tim Haars) is een soort Joris Goedbloed met een drankprobleem. (...) Maar over het algemeen is de grapdichtheid toch minder dan bij de vorige films."

NRC Next - Vier sterren

"Ron Goossens, low-budget stuntman , de nieuwste komedie van regisseursduo Haars en Van der Kuil, is even plat, bot en boers als hun eerdere successen New Kids en Bro's before Ho's (2013). Maar hij is ook erg vermakelijk, vooral dankzij racistische en seksistische grappen die expres over het randje gaan. 'Foute' humor die tevens blijkt uit de films waarvoor Ron stuntwerk doet, waaronder Sinterklaasfilm 12 Years a Pieten de verfilming van Karst T.’s aanslag op het koningshuis (beoogde filmtitel: De Naald )."

Het Parool - Drie sterren

"De provocerende karikatuur van de Nederlandse filmwereld is even bizar als smakeloos, maar dermate absurd dat er flink om gelachen kan worden. De met een knipoog opgestoken middelvinger werkt vooral aanstekelijk door het spel van de acteurs, waarbij de innemend tragikomische Tim Haars uitstekend tegenwicht krijgt van barman Henry van Loon en impresario Michiel Romeyn."