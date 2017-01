Bryan Singer gaat televisieserie X-Men regisseren

Volgens Variety werd al verwacht dat Singer aangesteld zou worden als regisseur, maar duurde het langer dan gedacht voordat de samenwerking officieel werd gemaakt. Eerder werd hij al aangesteld als uitvoerend producent.

De serie vertelt het verhaal van twee ouders die ontdekken dat hun kind een mutant is. In het verhaal beschikken mutanten over superkrachten, maar worden daardoor buitengesloten van de samenleving en opgejaagd door de overheid.

De familie zoekt uiteindelijk hulp bij een geheim netwerk van mutanten die samenspannen om te kunnen overleven.

Regie

Het superheldengenre is voor de 51-jarige regisseur geen nieuw terrein. Hij nam in 2000 al de regie voor zijn rekening van de allereerste X-Men-film die in 2000 uitkwam.

Daarna volgde de regie van het tweede deel in 2003 en kwam hij terug in 2014 voor X-Men: Days of Future Past en X-Men: Apocalypse in 2016.

X-Men is niet de eerste serie rond superhelden die Fox uitzendt. Eerder waren onder meer Lucifer en Gotham al te zien op de televisiezender.

Het verhaal over de mutanten werd meer dan 50 jaar geleden bedacht door Stan Lee en behoort tot de grote successen uit de stal van Marvel.