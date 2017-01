Steffen Haars en Flip van der Kuil zijn klaar met New Kids

"We hadden het vast nog wel een keer kunnen uitmelken, maar er zijn nog zoveel andere dingen die ons ook vet lijken om te maken", vertelt Haars in een interview met Panorama.

"Dus hebben we besloten om inderdaad te stoppen met New Kids. Het is goed zo."

Een terugkeer van de vijf Brabantse relschoppers sluiten ze niet helemaal uit. "Al moet ik wel zeggen dat het me best grappig lijkt om over een jaar of tien weer iets met ze te doen. Dat ze allemaal grijs of kaal zijn en dertig kilo zwaarder door al die liters Schultenbrau en broodjes bakpao."

Na een serie en twee films over New Kids maakten de twee in 2013 de komedie Bro's Before Ho's. De nieuwe komedie Ron Goossens, low budget stuntman gaat donderdag in de bioscopen draaien. In die film speelt Tim Haars, de broer van Steffen, een werkloze alcoholist die door een viral video stuntman wordt om een Nederlandse filmster aan de haak te kunnen slaan.