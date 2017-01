Recordaantal Oscarnominaties voor La La Land

De filmmusical heeft evenveel nominaties als Titanic (1997) en All About Eve (1950) en is daarmee gedeeld recordhouder.

De film is onder andere genomineerd in de categorie beste film, beste vrouwelijke hoofdrol en beste mannelijke hoofdrol. La La Land maakt verder onder andere kans op een Oscar voor beste muziek en beste regie (Damien Chazelle).

Ryan Gosling moet het in zijn categorie opnemen tegen Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Casey Affleck (Manchester by the Sea), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) en Denzel Washington (Fences​). Emma Stone tegen Isabelle Huppert (Elle), Natalie Portman (Jackie), Ruth Negga (Loving) en Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

Na La La Land zijn de films Moonlight en Arrival het vaakst genomineerd: zij maken kans op acht Oscars. Ook Hacksaw Ridge en Lion zijn grote kanshebbers met in totaal zes nominaties.

Beste film

Naast La La Land zijn ook Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea en Moonlight genomineerd in de categorie beste film.

De Nederlandse film Tonio werd niet genomineerd in de categorie beste buitenlandse film, maar The Red Turtle van Nederlandse maker Michael Dudok de Wit maakt wel kans op een Oscar. Nederland is op een andere manier ook vertegenwoordigd: Isabelle Huppert maakt kans op een Oscar voor haar rol in de film Elle van regisseur Paul Verhoeven.

Beste bijrollen

Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea) en Dev Patel (Lion) maken kans op een Oscar in de categorie beste mannelijke bijrol. Ook Mahershala Ali (Moonlight) en Michael Shannon (Nocturnal Animals) zijn genomineerd in die categorie.

In de categorie beste vrouwelijke bijrol zijn Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Octavia Spencer (Hidden Figures) en Nicole Kidman (Lion) kanshebbers.