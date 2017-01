Eric Corton speelt rol in Engelstalige film

De tweede film van regisseur Klaas van Eijkeren is medio 2017 in de bioscopen te zien, maakte distributeur Pink Moon dinsdag bekend.

The Fox vertelt over een in Den Haag gestationeerde Europol-agent (Game of Thrones-acteur Morgan C. Jones) die op een geheime organisatie stuit en erop uit is van Nederland een politiestaat te maken. De opnames gaan 1 februari van start en vinden plaats in Den Haag, Den Bosch en Dublin.

Het project is mede gefinancierd middels het platform Cinecrowd. Regisseur Van Eijkeren maakte eerder de oorlogsfilm Patria. Corton was als acteur eerder te zien in onder meer Penoza en de film Bloed, zweet en tranen.