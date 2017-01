Isa Hoes en Loes Haverkort niet direct enthousiast over seksscène Celblok H

"Het hoort erbij, maar ik dacht wel: heb ik daar wel zin in, helemaal bloot? Ik ben bijna vijftig, moet dat allemaal nog? Zie ik er nog wel uit?", zegt Hoes in gesprek met Veronica Magazine.

"Toen ik het script las voor deze scène, dacht ik ook meteen: 'oh nee, dat wil ik niet!' Ik vind het überhaupt een raar fenomeen van ons vak, dat je zomaar naakt door het beeld moet lopen omdat iemand dat nu eenmaal opgeschreven heeft. Naakt zijn is toch iets wat je normaal gesproken alleen in een privésituatie doet", aldus Haverkort.

Comfortzone

Toch ontdekten de actrices ook voordelen aan het spelen van de bewuste scène. Hoes: "Aan de andere kant: als je je als actrice ongemakkelijk voelt, dan is dat een goede prikkel. Je komt dan uit je comfortzone. Al heb ik dat liever doordat een tegenspeler iets in me losmaakt door zijn of haar manier van acteren."

"Wat ik tof vind in de verhaallijn van Celblok is juist dat er iets ontstaat tussen twee vrouwen", zegt Haverkort. "Dat zie je niet vaak. Ik vind het heel goed dat we laten zien dat dit heel gewoon is. Dat ze ook gewoon met elkaar zoenen."

'Lekker loslaten'

Wie denkt dat de actrices na de erotische momenten ook in het echte leven gevoelens voor elkaar gaan ontwikkelen heeft het mis: "Ik val niet op vrouwen en Isa ook niet, dus konden we alles lekker loslaten. Bij een man hoop je maar dat hij niks voor je gaat voelen, maar dat weet je nooit. Lastig hoor."

Het vierde seizoen van Celblok H is deze maand op SBS6 van start gegaan.