Aantal zalen voor Brimstone verder uitgebreid

Onder meer theaters in Almelo, Tiel, Venray, Lisse, Kampen en Alphen gaan Brimstone ook vertonen, maakte distributeur Paradiso Films dinsdag bekend.

Het stijgende aantal zalen heeft onder meer te maken met de goede mond-tot-mondreclame die Brimstone heeft.

De film trok het afgelopen weekeinde meer bezoekers dan buitenlandse hits als Allied (met Brad Pitt), La La Land en Rogue One. In totaal zagen nu bijna 90.000 mensen Brimstone. Het succes is opvallend omdat de kijkwijzer 16 jaar en ouder is. Dit betekent dat het bezoekers onder die leeftijd verboden is om de film te gaan zien.

Oorlogswinter

De grimmige thriller overtrof in het eerste weekend het aantal bezoekers van Koolhovens grootste hit tot nu toe, Oorlogswinter. Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning).

Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De western beleefde in het najaar de wereldpremière op het festival van Venetië. Nederland is het eerste land ter wereld waar het gewone publiek de film kan zien.

Wat: film

Waar: bioscopen en filmhuizen in heel Nederland

Koop hier je kaarten