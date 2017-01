Jennifer Aniston wil terugkeren naar televisie

"Ik heb er veel over nagedacht", vertelt Aniston (47) in een gesprek met Variety. "Dat is waar het meeste werk is en waar de kwaliteit zit. Op dit punt in mijn carrière wil ik deel uitmaken van geweldige verhalen, spraakmakende personages en het vooral naar mijn zin hebben."

Nu ze wat ouder is, zijn haar prioriteiten anders geworden, zegt de actrice. "Wanneer je in de twintig bent, was het een avontuur om zo lang van huis afwezig te zijn. Je ontmoet nieuwe mensen en je ziet nieuwe delen van het land en de wereld."

"Nu wil ik vooral dichtbij huis blijven en genieten van de tijd die ik heb. Het gaat zo snel. Daarom moet het wel leuk zijn. Ik heb geen tijd voor schreeuwende en boze regisseurs."

Produceren

Aniston vertelt dat ze ook graag weer aan het werk zou gaan als producent. "Ik houd ervan. Ik vind het geweldig om van het begin af aan deel uit te maken van een project en er mee bezig te zijn. Je voelt je daarna heel trots." De actrice produceerde eerder onder meer de films The Switch en Cake.

Samen met haar echtgenoot Justin Theroux, die momenteel te zien is in de HBO-serie The Leftovers, kijkt Aniston veel series op Netflix. "Onlangs hebben we samen The Crown gekeken."

De actrice vertelt dat ze ook graag de bioscoop bezoekt. "Ik word er verdrietig van dat steeds minder mensen naar het filmtheater gaan en vooral films en series op hun eigen televisie kijken."