Ellen DeGeneres verbreekt record met gewonnen People's Choice Awards

DeGeneres was genomineerd voor drie awards en won die ook allemaal. Voor beste stem in een animatiefilm (Finding Dory), favoriete presentatrice van een tv-programma overdag (Ellen) en favoriete samenwerking voor een komedie voor haar sketch Mall Mischief met Britney Spears.

Justin Timberlake had de eer alle drie de prijzen aan DeGeneres uit te reiken in Los Angeles. De presentatrice won gedurende haar carrière liefst twintig keer een People's Choice Award en is daarmee de recordhouder van de prijs.

Blake Lively

Blake Lively won haar eerste People's Choice Award voor haar rol in de speelfilm Shallows. De 29-jarige actrice gaf een gepassioneerde toespraak waarin ze vrouwen opriep om zich niet te laten ontmoedigen en hun doelen in het leven na te streven.

"Mijn moeder leerde me als kind dat je je door niemand moet laten tegenhouden", zei Lively. "Laat niemand je zeggen wat je níet kan doen. Ik was altijd een ambitieus kind en ik had een duidelijk doel voor mezelf en ik wist dat ik dit kon bereiken, dat ik succesvol en gelukkig zou worden", vervolgde de actrice.

Ook bedankte ze haar man, acteur Ryan Reynolds, voor zijn steun. "Hij is alles voor me", aldus Lively om er meteen achteraan te zeggen: "En je mag hem niet hebben, want hij is van mij!".

Fifth Harmony

Fifth Harmony trad tijdens de uitreiking voor het eerst live op zonder het opgestapte bandlid Camila Cabello. De vier overgebleven meiden zongen hun hitsong Work From Home.

Na het optreden kreeg de band uit handen van DJ Khaled voor het tweede jaar op rij de prijs voor favoriete muziekgroep.

De meidengroep kwam in december in het nieuws toen bandlid Camila Cabello bekend maakte op te stappen. Als rede voor haar vertrek gaf ze aanhoudende conflicten in de groep. De vier overgebleven bandleden, Ally Brooke, Norman Kordei, Dinah Jane en Lauren Jauregui, verlengden hun platencontract bij Epic Records en lieten weten met frisse moet het nieuwe jaar in te gaan.