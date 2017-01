NBC bevestigt nieuw seizoen Will & Grace

Dat heeft NBC woensdag bevestigd. Will & Grace was van 1998 tot 2006 te zien op het televisienetwerk.

Acteurs Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes en Megan Mullally worden hierbij herenigd met makers Max Mutchnick en David Kohan.

Eerder zei Messing nog: "Ik denk niet dat we ooit nog terug zouden kunnen naar netwerktelevisie. Met alles wat we allemaal ook hebben spelen zou het te ingewikkeld worden om een heel nieuw seizoen te maken. Maar je ziet steeds meer series die een reboot krijgen van zes of tien afleveringen via andere platforms. Dat zou kunnen werken", aldus Messing, die Grace speelt, in gesprek met The Hollywood Reporter.

De acteurs kwamen eerder eenmalig bij elkaar voor een tien minuten durende 'aflevering' waarin ze kijkers oproepen te gaan stemmen tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Vooraf ontstonden veel geruchten over een reünie en nieuwe afleveringen. Sindsdien was NBC in gesprek met de cast.

De serie heeft in totaal tientallen nominaties voor een Emmy ontvangen, waarvan er zestien verzilverd werden. De onlangs overleden Debbie Reynolds had een vaste gastrol in de serie.