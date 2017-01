Jessica Biel keert terug naar tv

De actrice zal volgens The Hollywood Reporter niet alleen een rol gaan spelen in de dramaserie, ze zal ook als uitvoerend producent optreden.

The Sinner is gebaseerd op het gelijknamige succesvolle boek van Petra Hammesfahr en gaat over een jonge moeder, gespeeld door Biel, die tijdens een woedeaanval in het openbaar geweld gebruikt.

Acteur Bill Pullman zal ook te zien zijn in de serie, die zal worden uitgezonden op de Amerikaanse zender USA Network. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien is.