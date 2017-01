Emma Watson wees hoofdrol in Cinderella af

De actrice (26) vertelt in een interview met Total Film dat ze het personage Assepoester, die uiteindelijk werd vertolkt door Lily James, geen goed rolmodel vindt.

"Toen ik de rol afwees wist ik nog niet dat ze een nieuwe versie gingen maken van Beauty and the Beast", vertelt Watson.

"Daarna kreeg ik de hoofdrol in die film aangeboden en ik vond het personage Belle veel meer bij me passen dan de rol van Assepoester. Ze is nieuwsgierig, meevoelend en open. Dat is het soort vrouw dat ik wil belichamen."

"Belle valt een beetje buiten de boot, heeft een eigen mening en trekt zich niet veel aan van anderen. Dat vind ik heel inspirerend."

Uitvinder

In de nieuwe versie van de tekenfilm uit 1991 is Belle een uitvinder, een suggestie die gedaan werd door Watson. De Harry Potter-actrice wilde alleen de hoofdrol vertolken als ze dergelijke inhoudelijke wijzigingen mocht maken in samenspraak met regisseur Bill Condon.

"Ik vroeg me af: wat doet ze de hele dag? En waarom is ze een buitenbeentje, behalve dan dat ze van boeken lezen houdt?", vertelde de Britse actrice eerder in Entertainment Weekly.

"Dus verzonnen we een verhaal voor haar. Nu is zij de uitvinder; ze heeft een wasmachine bedacht, zodat ze niet meer hoeft te wassen en meer tijd heeft om te lezen."