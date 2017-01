Game of Thrones-actrice Maisie Williams spreekt stem in nieuwe animatiefilm

"Ik ben een groot fan van de Aardman-animaties. Voor mij komt een droom uit, nu ik met Nick Park mag gaan samenwerken. Zeker nu ik de stem mag inspreken voor een karakter als Goona", zegt de 19-jarige Williams in een interview met The Hollywood Reporter.

Early Man, van animatiestudio Aardman Animations, wordt gemaakt onder leiding van animator Nick Park, die eerder een Oscar won voor zijn film Wallace & Gromit.

Williams zal de stem inspreken van het personage Goona, een dappere rebel die samen met Dug (ingesproken door Redmayne) bevriend raakt. Samen proberen ze om te gaan met de overgang van de steentijd naar de bronstijd.

Volgens Park is Williams een geweldige actrice voor wie het, gezien haar rol in Game of Thrones, niet vreemd is om in de rol van een heldin te stappen. "Ik kan niet wachten tot ze Goona tot leven brengt met haar stem."