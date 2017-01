Yorick van Wageningen heeft een hekel aan premières

"Ik vind het een van de vreselijkste dingen van mijn vak", zegt de 52-jarige acteur tegen Shownieuws op de rode loper van de film Storm.

De première van deze film vindt Van Wageningen echter niet zo vreselijk. "Het is wel leuk om de mensen weer te zien met wie je een jaar geleden gewerkt hebt. Deze film was een van de leukste om te maken."

Hollywood

Van Wageningen maakte de afgelopen tien jaar carrière in Hollywood, waar hij met talloze grote regisseurs werkte. Zo was hij te zien in onder meer The Girl with the Dragon Tattoo, The Chronicles of Riddick en The Way (met Martin Sheen).

Ook was de acteur te zien in Nederlandse producties als Oorlogswinter en De Troon. Van Wageningen regisseerde ook het toneelstuk Total Loss, gebaseerd op de film waarmee hij in de jaren negentig doorbrak.