Inge Ipenburg hoopt op toneelrol door terugkeer in GTST

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 59-jarige actrice dat ze tot een half jaar voor de bekendmaking van haar terugkeer er niet over piekerde om weer in de soap te spelen.

"Deze rol heeft in het verleden alleen maar in mijn nadeel gewerkt, joh. Ik had een stempel waardoor ik veel werk ben misgelopen. Inmiddels ben ik mij ervan bewust, als ik achter een rollator loop, dat mensen mij nog steeds als Martine zien. Ik realiseerde me dat dit waarschijnlijk altijd zo zal blijven", aldus Ipenburg.

Begin december 2016 werd bekend dat de actrice terugkeert als haar gevreesde personage. "Het verzoek van GTST kwam precies op het juiste moment. Na twee jaar bijna onafgebroken geschreven te hebben, is het heerlijk om weer te gaan spelen. Het was nodig om weer wat te gaan doen, want als je niet gezien wordt prijs je jezelf helemaal uit de markt. In Nederland is het: óf je bent schrijfster, óf je bent actrice."

Ipenburg hoopt dat haar terugkeer in de soapserie niet tijdelijk is. "Mijn personage zal niet voor een paar weken of maanden zijn, ik wilde wel voor langere tijd in deze rol kruipen."