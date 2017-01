'Kwart van dialogen in grootste Amerikaanse films door vrouwen'

Dit blijkt uit onderzoek van data-analist Amber Thomas. Zij analyseerde de transcripten van de top tien Amerikaanse films van 2016 en telde onder meer hoeveel woorden door mannen en door vrouwen worden uitgesproken.

De films die hij analyseerde waren Captain America: Civil War, Finding Dory, Zootopia, The Jungle Book, The Secret Life of Pets, Batman v. Superman: Dawn of Justice, Rogue One: A Star Wars Story, Deadpool, Fantastic Beasts and Where to Find Them en Suicide Squad.

Finding Dory heeft van de onderzochte films de sterkste vrouwelijke vertegenwoordiging: 43 procent van de karakters in die film is vrouw. Bovendien wordt 53 procent van de woorden in de film door een vrouw uitgesproken, waarvan 76 procent alleen door Dory.

Bij Rogue One was maar 9 procent van de karakters vrouw. 78 procent van de vrouwelijke dialogen werd in Rogue One gevoerd door Felicity Jones, in de rol van Jyn Erso. In Jungle Book werd 10 procent van de dialogen gevoerd door een vrouwelijk karakter.