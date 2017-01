Circus Treurdier gaat korte film maken

Acteurs Ellen Parren en Jan-Paul Buijs hebben het scenario geschreven en spelen ook rollen in de film, die zich afspeelt in een tijd waarin alle verlegen mensen op aarde zijn gestorven. Parren, ook bekend als correspondent in het programma Zondag met Lubach, omschrijft het verhaal als "een pleidooi voor nederigheid.” De regisseur is Joost van Hezik.

De Kort!-films gaan in premiere op het Nederlands Film Festival in Utrecht en zijn daarna in het najaar op NPO3 te zien.