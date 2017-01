Giancarlo Esposito bevestigt officieel rol in derde seizoen Better Call Saul

Esposito kwam zaterdag tijdens de perspresentatie van het derde seizoen van de serie het podium opgelopen.

Twee dagen daarvoor had de acteur al op Twitter gehint op een terugkeer van zijn personage Gustavo 'Gus' Fring, een grote drugsbaas in Breaking Bad.

Hij was te zien in een promotiefilmpje voor Los Pollos Hermanos, de fastfoodketen waar Fring in Breaking Bad eigenaar van is en die hij als dekmantel gebruikt voor zijn criminele activiteiten.

Onvolwassener

Esposito zegt dat zijn personage in de Better Call Saul, dat zich afspeelt voor het begin van Breaking Bad, nog niet de drugsbaas is die hij later zal worden, meldt Variety.

"We bevinden ons in een tijd waar hij nog een beetje onvolwassener is. Gus is een erg wantrouwend personage."