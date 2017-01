Dakota Fanning krijgt grote rol in televisieserie The Alienist

The Alienist gaat over een zoektocht naar een seriemoordenaar in New York aan het einde van de negentiende eeuw.

Fanning speelt de rol van Sara Howard, de secretaresse van politiecommissaris Theodore Roosevelt. Zij wil de eerste vrouwelijke rechercheur worden in de stad. Naast Fanning spelen ook Daniel Brühl (Rush) en Luke Evans (The Girl on the Train) in de serie, meldt Variety.

The Alienist is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Caleb Carr. De serie wordt ontwikkeld door True Detective-regisseur Cary Fukunaga. Ook Oscarwinnar Eric Roth (Forrest Gump) werkt mee aan het project, als producent.

Filmrollen

Dakota Fanning is voornamelijk bekend van haar filmrollen. Zij brak op zevenjarige leeftijd door met haar rol in I Am Sam en speelde daarna op jonge leeftijd onder meer grote rollen in Man on Fire en War of the Worlds. Ook speelde zij onder meer in de Twilight-filmreeks en in The Runaways.

De actrice had ook al eerder rollen in televisieseries. Zo had zij een gastrol in Friends en was zij te zien in de miniserie Taken. Momenteel is Fanning te zien in de film Brimstone van Martin Koolhoven.