'Geen digitale versie Carrie Fisher in nieuwe delen Star Wars'

"Eigenlijk reageren wij nooit op speculaties van fans of van de pers, maar we willen toch een gerucht ontkrachten", schrijft Lucasfilm in een verklaring op de officiële website van Star Wars.

"We willen onze fans verzekeren dat Lucasfilms geen plannen heeft om een digitale versie van Carrie Fisher te maken in haar rol als prinses of generaal Leia Organa."

De geruchten over onderhandelingen over een digitale versie van Fisher in nieuwe Star Wars-delen doen al enige tijd de ronde.

Techniek

De techniek waarin een digitale versie van een overleden acteur wordt gemaakt, werd al gebruikt in de Star Wars-film. Rogue One, die afgelopen december uitkwam. Daarin is acteur Peter Cushing te zien in zijn rol als Grand Moff Tarkin.

Zijn rol werd op de set vertolkt door de acteur Guy Henry, waarna digitaal het gezicht van Cushing op het gezicht van Henry werd geplaatst. De techniek wordt ook toegepast in een scène met Fisher als een jonge prinses Leia.

Paul Walker

Het is niet de eerste film waarin overleden acteurs digitaal weer tot leven lijken te komen. In Fast & Furious 7 is bijvoorbeeld een digitale versie van Paul Walker te zien, omdat hij overleed toen de opnames nog niet waren afgerond.

Ook in de film Gladiator zijn scènes te zien waarin het gezicht van Oliver Reed op het gezicht van een andere acteur is geplaatst. Net als Walker overleed hij toen nog niet al zijn scenes waren gefilmd.