Game of Thrones-acteur Jason Momoa dankbaar voor keuze in filmrollen

De acteur zegt in een interview met The Hollywood Reporter dat hij zijn rol in Game of Thrones leuk vond, maar dat het hem niet verder hielp in zijn carrière. "Mijn personage Khal Drago spreekt namelijk geen Engels."

In de nieuwe Netflix-serie Frontier speelt Momoa een personage waar hij zich beter mee kan identificeren. De acteur werd geboren in Hawaii en heeft roots in Duitsland, Ierland en Amerika.

"Mijn personage is half Iers en half van Amerikaanse afkomst, daarom past hij goed bij mij. In deze serie blijkt gaandeweg dat het personage zijn familie heeft verloren. Ik heb nog niet eerder zo'n rol met diepgang mogen spelen", zegt hij.

Dierenvel

Momoa droomt ervan om nog meer rollen te gaan spelen die buiten zijn gewaande paden liggen. "Ik zou het geweldig vinden om een rol te krijgen in een komediefilm. Ook kan ik niet wachten om een zakenman te spelen op een kantoor, in plaats van altijd maar onder het bloed te zitten met een dierenvel aan."