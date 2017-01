Michael Jackson-aflevering Britse serie geschrapt na woede Paris Jackson

"Ik vind dit verschrikkelijk beledigend en ik denk met mij heel veel anderen ook. Het bezorgt mij oprecht kotsneigingen", aldus de 18-jarige dochter van de in 2009 overleden popster op Twitter na het zien van de eerste trailer.

In Urban Myths worden roddels over bekende mensen uiteengezet. Ook Elizabeth Taylor, Adolf Hitler en Marlon Brando worden behandeld in de serie.

In een reactie laat zender Sky weten dat de serie niet beledigend hoort te zijn. "We hebben besloten de aflevering met Elizabeth, Michael en Marlon niet uit te zenden nadat de directe familie van Michael Jackson zorgen uitte. We wilden een grappige, lichte blik werpen op verhalen en hebben nooit de intentie gehad iemand te beledigen. Joseph Fiennes staat volledig achter onze beslissing."