'James Corden speelt rol in Ocean's Eight'

De Britse acteur en presentator gaat volgens de website Deadline gestalte geven aan een verzekeringsagent die de groep vrouwen op het spoor komt terwijl ze een grote kraak plannen.

De hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Rihanna, Cate Blanchett en Anne Hathaway. Ook Matt Damon duikt op in de nieuwe film; hij speelt daarin Linus Caldwell, zijn personage uit de originele films.

Onlangs werd ook bekend dat acteur Damian Lewis een rol heeft in de film, hij speelt de slechterik. De productie van Ocean's Eight is onlangs van start gegaan. De film moet in de zomer van 2018 in de bioscoop te zien zijn.

James Corden is presentator van The Late Late Show en host volgende maand de Grammy’s. Als acteur leende hij onlangs zijn stem aan de animatiefilm Trolls en hij speelde rollen in de films The Lady in the Van, Into the Woods en Begin Again. Hij zal binnenkort te horen zijn in de animatiefilms The Emoji Movie en Peter Rabbit.