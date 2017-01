Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in Hollywood

Ondanks geluiden dat vrouwen meer kansen moeten krijgen in de filmindustrie, laat de praktijk een ander beeld zien. Van de 250 grootste filmproducties uit 2016, was slechts zeven procent afkomstig van een vrouwelijke regisseur, meldt The Hollywood Reporter. In 2015 lag dit percentage nog op negen procent.

De statistieken zijn afkomstig van het jaarlijkse Celluloid Ceiling-rapport van dr. Martha Lauzen. Zij doet namens de San Diego State University al sinds 1998 onderzoek naar de rol van vrouwen in televisie en film.

In 1998 was negen procent van de top 250-films van de hand van een vrouwelijke regisseur; twee procent meer dan in het afgelopen jaar. Ook het aantal vrouwelijke editors nam sindsdien af. Alleen het aantal cameravrouwen is sinds 1998 lichtelijk gestegen.

"De kleine maatregelen die nu worden genomen om vrouwen te stimuleren, zijn niet voldoende voor de grote omwenteling die nodig is", stelt Lauzen in haar rapport.

Onder de maatregelen die getroffen zijn, valt bijvoorbeeld het oprichten van de Alliantie voor Vrouwelijke Regisseurs. Dit is een organisatie uit Los Angeles die probeert om meer vrouwen op de regisseurstoel te krijgen.