Recensieoverzicht: Nederlandse recensenten onder de indruk van Brimstone

De Volkskrant - Drie sterren

"Brimstone is een kundig en precies vertelde horrorwestern, gemaakt met vaste auteurshand, vol grote gebaren in structuur en spel, waarmee Koolhoven geregeld de contouren van zijn film benadrukt. Dat zit de serieuze thematiek soms in de weg. De omgekeerde vertelling houdt je bovendien op afstand. Maar, en dat is misschien wel belangrijker, die weerbarstigheid geeft de film ook een nadrukkelijk eigen smoel."

Lees de hele recensie

De Telegraaf - Vier sterren

"De regisseur trekt met 2,5 uur voelbaar veel tijd uit voor zijn verhaal. Dat had zeker korter gekund, al schept hij zo ook ruimte voor een aantal scènes die weliswaar niet cruciaal zijn, maar toch onvergetelijk. (…) Naast de inhoud van deze film én Koolhovens episodischevertelwijze, intrigeren ook aangesneden thema’s als religieuze onverdraagzaamheid en vrouwenonderdrukking. Waarbij Liz' koppige weigering om zich over te geven aan een noodlot dat door mannen is bepaald, van haar een heldin maakt, tragisch en stoer tegelijk."

AD - Vier sterren

"Een western met een duidelijk Nederlandse signatuur stond regisseur Martin Koolhoven voor ogen bij het maken van Brimstone. Op het eerste gezicht een bizarre ambitie, maar het is Koolhoven gelukt om één van de beste Europese westerns aller tijden te maken. (…) Bovenal is Brimstone een afrekening met de uitwassen van religie. De film biedt ook genoeg suspense die Koolhoven uitstekend heeft gedoseerd. Gesteund door een uitstekende cast - vooral Pearce overtuigt - maakte de regisseur zijn magnum opus dat op veel fronten (camerawerk, scenariovondsten, montage, de muziek van Junkie XL) getuigt van groot vakmanschap."

Lees de hele recensie

Trouw - Vier Sterren

"Over openbaringen gesproken. Dakota Fanning is fantastisch als de zwijgzame Liz die alleen met haar ogen en handen kan communiceren en fier overeind blijft tegenover de hel en verdoemenis van Guy Pearce. Het beeld tegenover het woord. Maar minstens even indrukwekkend is de manier waarop Koolhoven het oude westen tastbaar maakt. Dankzij camera, licht en geluid ruik je het hout van de huizen en voel je het gewicht van de metalen kuisheidsgordel die Carice van Houtens personage Anna om haar mond gehangen krijgt. Het maakt Brimstone rauw en realistisch en dat is precies wat dit verhaal nodig heeft. Ook al doet een scène waarin iemand aan z'n eigen ingewanden wordt opgehangen en ook nog even 'End the pain' zegt, enigszins afbreuk aan dat realisme."