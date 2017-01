Woody Harrelson speelt rol in nieuwe spin-off Star Wars

Woensdag bevestigde Lucasfilm dat de 55-jarige acteur zich voegt bij acteur Alden Ehrenreich, die de rol van piloot Han Solo zal spelen.

"We zijn dolgelukkig met een acteur met zoveel diepte en ervaring als Woody," zeggen Phil Lord en Christopher Miller, de regisseurs van de film die in het voorjaar van 2018 uit moet komen. "Hij heeft de mogelijkheid om zowel humor als sympathie in een rol te verwerken en dat is uniek. Ook is hij heel goed in ping pong."

De Hunger Games-acteur vertelt in een Facebook Live gesprek dat hij de rol van de mentor van Han Solo gaat spelen. "Ik ben ook een beetje een crimineel in deze film, maar ik denk niet dat ik meer dan dat moet zeggen, want The Force laat het mij niet toe."

De nog naamloze Han Solo-film wordt de tweede spin-off na Rogue One, die zich afspeelt voor de eerste Star Wars film.