Dakota Fanning bedankt voor sterotyperende rollen

Zo’n script schuif ik terzijde, want dat is niet iets waar ik aan mee wil werken", vertelt de 22-jarige actrice in Trouw.

Fanning speelt in de western Brimstone van Martin Koolhoven het belangrijkste vrouwelijke personage, iets waar de actrice niet lang over na hoefde te denken. "Ik viel voor het vrouwelijke perspectief van de film, van de standaard mannen heroïek is daardoor weinig over."

"Vrouwen komen er in westerns meestal bekaaid af. Zij spelen bijna altijd mee op het tweede plan. Echte hoofdrollen voor vrouwen in westerns zijn op de vingers van één hand te tellen", vertelt ze in het AD. "Als je dan de kans krijgt om het belangrijkste personage te spelen in een western, dan moet je daar niet lang over nadenken."

Verminkte vrouw

In Brimstone vertolkt Fanning de rol van Liz, een verminkte vrouw die achterna wordt gezeten door een verknipte dominee, gespeeld door Guy Pierce. Haar filmrol sluit naadloos aan bij haar studie. Aan de New York University, houdt ze zich bezig met de portrettering van vrouwen in films. "Omdat ik al zestien jaar in het vak zit, leek het mij een goed idee om me verder te ontwikkelen. Via een aantal filmvakken kwam ik uit bij de positie van vrouwen."

Door deze studie realiseerde Fanning dat relatief weinig films vanuit het vrouwelijke perspectief worden verteld. "Als zich een kans voordat om een sterke vrouw te spelen, spring ik erin. Brimstone was een geweldige kans."

Regisseur

In de Telegraaf vertelt Fanning dat ze meteen haar koffers pakte toen Martin Koolhoven haar voor de rol vroeg. De actrice verving op het laatste moment Mia Wasikowska, die plotseling afhaakte. Daardoor had ze maar weinig tijd om zich voor te bereiden op de rol, maar Koolhoven loodste haar er doorheen. "Ik heb nog nooit een regisseur meegemaakt die zo direct is, als ik iets deed wat niet paste bij wat hij in gedachte had, vertelde hij het mij meteen."

Fanning brak op haar zesde door, als het dochtertje van Sean Penn in I am Sam. Later werd ze geprezen om haar rol in War of the Worlds en de Twilight-films.