Natalie Portman kreeg drie keer minder betaald dan Ashton Kutcher voor film

"Ik wist het en ik ging er akkoord mee omdat er zoiets bestaat als een quotum. Zijn quota is drie keer hoger dan het mijne, daarom moest hij ook drie keer zoveel geld krijgen. Ik was niet zo boos als ik zou moeten zijn", aldus Portman in gesprek met Marie Claire.

De 35-jarige actrice vindt dat acteurs al veel geld krijgen, maar vindt het verschil tussen mannen en vrouwen "idioot". "Vergeleken met mannen, in de meeste beroepsgroepen, verdienen vrouwen 80 cent waar een man een dollar krijgt. In Hollywood is dat 30 cent op een dollar."

Portman denkt dat het belangrijk is dat vrouwen onderdeel zijn van de oplossing. "Ik denk niet dat vrouwen en mannen verschillen in hoe goed ze iets kunnen. We hebben alleen duidelijk een probleem als het aankomt op gelijke kansen."