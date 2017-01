George Lucas-museum wordt gebouwd in Los Angeles

De bouw van het museum kost ongeveer een miljard dollar (ruim 940 miljoen euro) en zal tienduizenden schilderijen, filmgerelateerde items en herinneringen aan Star Wars tentoonstellen. Ook werk van Edgar Degas, Beatrix Potter en Norman Rockwells wordt getoond.

Lucas (72) had de keuze om zijn museum neer te zetten in Los Angeles en San Francisco. Beide steden toonden interesse. Zeven jaar geleden koos de beroemde filmmaker om zijn museum te bouwen in San Francisco, maar uiteindelijk werd zijn voorstel geweigerd door de eigenaar van de locatie. Ook een poging om het museum te slijten in Chicago liep op niets uit.

De burgemeester van Los Angeles zegt dat het museum niet rondom Star Wars zal draaien, meldt The Hollywood Reporter. "Het museum komt in een stad waar de beste verhalenvertellers en verhalenmakers van de wereld wonen", aldus burgemeester Eric Garcetti.

Lucas Museum of Narrative Art wordt gebouwd in het Exposition Park in het zuiden van de stad. De verwachte openingsdatum is 4 mei 2020.